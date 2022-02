Dargen D’Amico ha cambiato il testo della sua canzone per il “FantaSanremo”

Il FantaSanremo sta degenerando. Dargen D’Amico, nella terza serata del Festival, ha cambiato il testo della sua canzone, “Dove si balla”, con il solo scopo di citare “Zia Mara”, nome che permette di ottenere dei punti a chi lo ha in squadra. Un rischio. Modificare le canzoni, infatti, non è consentito. Un rischio calcolato al limite del regolamento. Come ha spiegato Eddy Anselmi Rockol, storico del Festival, il regolamento, a pagina 13, prevede che “durante la preparazione delle esibizioni potranno effettuarsi adattamenti marginali alle canzoni in gara che in ogni caso non ne dovranno alterare il senso complessivo”. In sostanza: cambiare il testo passando da “Zio Pino” a “Zia Mara”, come ha fatto l'artista, non dovrebbe comportargli alcuna squalifica o penalità.