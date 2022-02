Sanremo 2022: Morandi e Jovanotti vincono la serata delle cover

Nella quarta serata, quella delle cover, ognuno dei 25 artisti ha proposto, da solo o con un ospite, una canzone del repertorio italiano e internazionale degli anni ‘60, ‘70, ‘80, ‘90 che è stata votata da tutte le giurie. Il peso percentuale è stato del 34% per il televoto; del 33% per la giuria della sala stampa, tv, radio e web; e del 33% per la “Demoscopica 1000”. La media tra le percentuali di voto ottenute dagli artisti nella serata e quelle ottenute nelle serate precedenti, ha determinato una nuova classifica. La graduatoria delle cover vede trionfare al primo posto Gianni Morandi, accompagnato per l’occasione da Jovanotti. "Occhi di ragazza", "Un mondo d'amore", "Ragazzo fortunato", "Penso positivo" tutti centrifugati in un medley. Un grande momento di musica e televisionea. A seguire sul podio Mahmood e Blanco, infine sul terzo gradino Elisa.

Dopo il quarto giro di boa, ecco la nuova classifica generale:

1 Mahmood e Blanco

2 Gianni Morandi

3 Elisa

4 Irama

5 Sangiovanni

6 Emma

7 Rappresentante di Lista

8 Massimo Ranieri

9 Fabrizio Moro

10 Michele Bravi

11 Achille Lauro

12 Matteo Romano

13 Dargen D’Amico

14 Aka 7even

15 Noemi

16 Ditonellapiaga e Rettore

17 Iva Zanicchi

18 Giovanni Truppi

19 Rkomi

20 Le Vibrazioni

21 Yuman

22 Highsnob e Hu

23 Giusy Ferreri

24 Ana Mena

25 Tananai