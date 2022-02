Billie Eilish ha stoppato un concerto per aiutare una fan

Nel corso di una sua performance alla State Farm Arena di Atlanta per il suo "Happier Than Ever - The World Tour", Billie Eilish ha compiuto un gesto bellissimo, che è stato reso pubblico dai video postati sui social da alcuni spettatori presenti allo show. Billie ha interrotto brevemente il suo spettacolo per aiutare una fan tra la folla che aveva bisogno di un inalatore.

A un certo punto, Billie ha chiesto: “Hai bisogno di un inalatore?” e poi si è rivolta alla sua troupe, domandando: “Abbiamo un inalatore? Possiamo prenderne uno?”. Più tardi ha annunciato: “Va bene, ne abbiamo uno”, indicando una persona tra il pubblico: “Datele un po' di tempo. Non affollate”. In un altro video pubblicato in rete, si vede Billie Eilish che dice: “Aspetto che le persone stiano bene prima di proseguire”. Poco dopo, la Eilish ha mandato un bacio alla fan tra il pubblico e le ha chiesto: “Stai bene? Sicura?” e poi le ha detto: “Ti amo”. Soltanto una volta che si è accertata che la ragazza stava effettivamente bene, ha ripreso il concerto.