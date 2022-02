Tananai ha festeggiato l'ultimo posto a Sanremo

"Sesso occasionale" è arrivata ultima in classifica. Per sua stessa ammissione, Tananai l'ha steccata e proposta male sul palco. Nella versione di studio la canzone è molto meglio. Detto questo, l'artista è molto simpatico e autoironico. C'è un video diventato virale che lo conferma: al centro della clip la sua attesa e la reazione alla classifica che l'ha incoronato ultimo dei 25 concorrenti in gara. "Tananai è il mio spirito guida", ha commentato un utente su Twitter.