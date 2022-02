La Rappresentante di Lista si candida all’Eurovision per San Marino

Nella classifica finale di Sanremo sono arrivati settimi, eppure La Rappresentante di Lista non ha perso le speranze di andare all'Eurovision. Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina hanno cominciato a proporre la propria "Ciao ciao" come canzone prima per San Marino e poi per Città del Vaticano con l'obiettivo di partecipare al festival europeo. Su un profilo ufficiale Telegram del gruppo hanno scritto: "Stiamo veramente e seriamente pensando di candidarci all’Eurovision Song Contest per San Marino. Dai, sì. Penso che lo faremo". Più tardi invece il tweet ironico che tagga direttamente Papa Francesco: "Ieri il Papa a 'Che tempo che fa' ha detto qualcosa su 'Ciao ciao'? Perché in caso invece di San Marino potrebbe anche essere stato Vaticano. In caso pronti a fare la versione clean...". Poi un secondo tweet con riferimento al FantaSanremo: "a quel punto dire papalina sarebbe un attimo".

