Mahmood e Blanco: "Brividi" è la canzone più ascoltata al mondo su Spotify

Come per i Maneskin, vincitori dello scorso anno e in vetta alle classifiche mondiali da 11 mesi, anche Mahmood e Blanco, incoronati durante la 72esima edizione del Festival di Sanremo, stanno raggiungendo tutto quello che possono e i numeri della loro canzone "Brividi" sono già da record. Il brano è infatti al primo posto nella Top Songs Debut Global di Spotify, il che vuol dire che, nella settimana di debutto, quella dal 4 al 6 febbraio, la canzone vincitrice a Sanremo, ha il più alto numero di ascolti al mondo. È stato lo stesso profilo social ufficiale di Spotify Global a condividere la classifica ufficiale dei nuovi singoli più ascoltati nel mondo la scorsa settimana. E nella top ten ci sono anche i brani di Irama, Elisa e La Rappresentante di Lista. Un omaggio alla musica italiana che il mondo sembra continuare ad amare. Ma non è tutto. Aspettando l'Eurovision Song Contest, che si terrà a Torino il prossimo maggio e alla quale la coppia vincitrice di Sanremo parteciperà in rappresentanza dell'Italia, Mahmood e Blanco conquistano anche la 5a posizione nella Top 50 Global di Spotify.

