BRIT Awards 2022: tutti i vincitori

Mo Gilligan ha condotto la quarantaduesima edizione dei BRIT Awards in diretta dal palco dell’iconica The O2 Arena di Londra, tempio della musica inglese. Presenti numerosi ospiti che hanno annunciato i vincitori e consegnato i relativi premi: da Courteney Cox a David Guetta passando per Ronnie Wood, Tom Daley e i Mäneskin, detentori anche di due candidature come International Group of the Year e Best International Song of the Year grazie al brano "I Wanna Be Your Slave".

Adele, Dua Lipa, Sam Fender e Billie Eilish sono soltanto alcuni degli artisti che hanno trionfato alla cerimonia. La voce di "Hello" ha messo a segno un primato storico divenendo la prima artista femminile britannica a vincere almeno dieci statuette. Olivia Rodrigo ha ottenuto il Brit Award nella categoria "International Song of the year" con "Good 4U", la stessa nella quale erano in nomination i Maneskin con "I wanna be your slave". Il Brit Award per il "Best group" è stato annunciato dai Maneskin ed è andato invece ai Wolf Alice.

Ecco tutti i vincitori dei BRIT Awards 2022:

British Artist of the Year: Adele

British Album of the Year: 30 di Adele

British Song of the Year: Easy On Me di Adele

Songwriter of the Year: Ed Sheeran

Best International Song of The Year: Good 4 u di Olivia Rodrigo

Best Pop/R&B Act: Dua Lipa

Alternative/Rock Act: Sam Fender

Best Dance Act: Becky Hill

Group of the Year: Wolf Alice

International Artist of the Year: Billie Eilish

Best New Artist: Little Simz

Best British Hip Hop/Rap/Grime Act: Dave

Rising Star: Holly Humberstone

International Group of the Year: Silk Sonic