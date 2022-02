VillaBanks, Gué e Tony Effe insieme in un brano

Come lo scorso anno, con l'arrivo di San Valentino VillaBanks pubblicherà una canzone d'amore "sui generis". Il nuovo singolo si intitola "Il Doc 2" - ideale seguito de "Il Doc" uscito a febbraio 2021 e sarà disponibile da venerdì 11 febbraio. Il singolo è realizzato con due special guest: Guè e Tony Effe. In occasione della festa degli innamorati, ancora una volta, VillaBanks decide di fare una delle cose che meglio lo rappresentano: mettere in barre il sesso come lo immagina, tramite rime senza filtri. In attesa di sapere come sarà "Il Doc 2", qui sotto puoi ascoltare la prima parte pubblicata lo scorso San Valentino.