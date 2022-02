Il Festival di Sanremo batte anche il porno

La 72esima edizione del festival di Sanremo che si è conclusa lo scorso sabato con la vittoria di "Brividi", canzone interpretata sul palco del Teatro Ariston dalla coppia composta da Mahmood e Blanco, ha riportato un incredibile risultato in termini di indici di preferenza televisiva, con uno share del 64,9%. Questo dato da record, come riporta il sito a luci rosse Pornhub, si è riflettuto anche sulla sua piattaforma, con una perdita di traffico del 26% rispetto ai valori medi. A tutt'oggi questo per Pornhub è il maggiore calo mai registrato in Italia durante un evento. Un calo che non si era verificato in alcun modo nelle precedenti edizioni della competizione canora condotte da Amadeus nel 2020 e nel 2021, quando a trionfare furono, rispettivamente, Diodato con "Fai rumore" e Maneskin con "Zitti e buoni".

Pornhub ha analizzato nello specifico l'andamento del traffico durante la finalissima del festival di Sanremo: in prima serata, tra le 20 e le 22, il sito ha registrato un calo tra il -14% e -16%, durante le esibizioni di Matteo Romano, Giusy Ferreri, Rkomi, Iva Zanicchi, Aka 7even, Massimo Ranieri, Noemi e Fabrizio Moro. Nella seconda parte della sera, tra le 22 e le 24, il traffico scende al -20% ed a salire sul palco sono Dargen D'Amico, Elisa, Irama, Michele Bravi, La Rappresentante di Lista, Emma, Mahmood e Blanco, Highsnob e Hu, Sangiovanni, Gianni Morandi e Ditonellapiaga e Rettore.

I numeri del sito calano ancora dopo la mezzanotte quando ad esibirsi sono Yuman, Achille Lauro, Ana Mena, Tananai, Giovanni Truppi, Le Vibrazioni, fino a toccare il picco in negativo del 26% quando Amadeus dichiara chiuso il televoto annuncia la classifica finale con i tre artisti che andranno a disputarsi nell'ultima richiesta del televoto la vittoria finale. Dopo l'annuncio dei vincitori, il traffico del sito va a crescere in maniera graduale fino a tornare agli usuali livelli medi che si registrano il sabato notte.