Elisa e Rkomi insieme nel nuovo singolo "Quello che manca"

"Ci siamo conosciuti grazie a 'Blu', una canzone che è piaciuta talmente tanto che ne abbiamo fatto una seconda parte. La nostra collaborazione era destinata a non esaurirsi, le nostre anime e le nostre sensibilità erano destinate a rincrociarsi. 'Quello che manca' è un nuovo episodio della nostra amicizia e della stima che proviamo l’uno per l’altro": è con queste parole che Elisa e Rkomi annunciano sui social la loro nuova collaborazione.

Ha stracciato ogni record su Spotify come artista italiana al miglior debutto assoluto con "O forse sei tu", con oltre un milione di streaming in sole 24 ore; ha conquistato il Premio Bigazzi per la Migliore Composizione di Sanremo 2022 e il secondo gradino del podio del Festival; ora Elisa pubblica "Quello che manca" una nuova traccia del suo nuovo doppio album "Ritorno al Futuro /Back to the future". Il brano, in uscita venerdì 11 febbraio anticipa il lancio dell'intero progetto, previsto il 18 febbraio.