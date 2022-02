Ed Sheeran ha realizzato una canzone con Taylor Swift

Una notizia che arriva dopo giorni di indiscrezioni che si sono rincorse tra stampa e social. Il cantautore britannico Ed Sheeran ha annunciato l’uscita di un nuovo singolo, "The Joker and The Queen", per l’occasione riarrangiato insieme a Taylor Swift. La canzone è il quinto singolo estratto dall’album "= (Equals)" uscito lo scorso 29 ottobre. Per i due artisti, tra i più amati al mondo, si tratta della seconda collaborazione, dopo il successo di "Run". "The Joker and The Queen" sarà disponibile all’ascolto in digitale e in alta rotazione radiofonica a partire da domani, venerdì 11 febbraio.

Da sempre legati da una grande amicizia, il cantautore britannico e la star americana hanno parlato della collaborazione in arrivo proprio ieri sui social quando Ed Sheeran ha condiviso un breve teaser video con alcuni minuti del duetto. Ad animare il tutto, una carta da gioco in cui figura per metà un “joker” impersonato da Sheeran e una “queen” che invece ha capelli biondi e il volto di Swift.