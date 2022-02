Billie Eilish e famiglia ospiti alla Casa Bianca

Billie Eilish, il fratello Finneas e i loro genitori Maggie e Patrick sono stati invitati alla Casa Bianca dal presidente Biden. I due artisti lo hanno sostenuto durante la campagna elettorale e i Biden non hanno mai fatto mistero di amare la loro musica. Il presidente ha postato sui social ufficiali la foto dell'incontro. La cantante è a Washington per il suo tour mondiale e ne ha approfittato per portare la famiglia alla Casa Bianca. "Quando ho sentito che i miei amici Billie Eilish e Finneas erano in città per uno spettacolo - ha scritto Biden sui social - ho capito che dovevo invitarli alla Casa Bianca. È bello vedere te e la tua famiglia e sono felice che tu abbia incontrato Commander".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da President Joe Biden (@potus)