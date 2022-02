Maluma e Jennifer Lopez: esce la colonna sonora di "Marry Me"

È uscita in digitale ed in versione fisica "Marry me", l’attesissima colonna sonora firmata dalle superstar mondiali Jennifer Lopez e Maluma. Canzoni tratte dalla nuova e omonima commedia. L’album mette in risalto le impeccabili capacità canore di Jennifer Lopez in brani come "On My Way (Marry Me)", e nella sua versione remix in collaborazione con il trio di Los Angeles TELYKast. Il disco contiene anche la potente e sensuale ballad latina di Maluma "Segundo", scritta dall'artista e da Edgar Barrera, che compare in un momento cruciale del film. La pellicola racconta un’improbabile storia d'amore tra due persone molto diverse tra loro, ma entrambe alla ricerca di qualcosa di reale in un mondo in cui il valore di un individuo si basa sul numero di “mi piace” e “followers”. Una moderna storia d'amore su celebrità, matrimonio e social media.