Kanye West ricatta Billie Eilish sui social. Ormai siamo abituati ai comportamenti sopra le righe di Ye, dalla sfuriata ai VMA con Taylor Swift, ai tweet contro Kim Kardashian e la sua famiglia: negli anni il rapper ha più volte avuto atteggiamenti incomprensibili. Questa volta l’artista se l’è presa con una sua collega, Billie Eilish. Ye ha minacciato di non esibirsi al Coachella – che ci sarà dal 15 al 24 aprile – se prima Billie non chiederà scusa a Travis Scott per le sue (presunte) parole riferite all'orribile incidente capitato lo scorso novembre, quando all’AstroWorld sono morte diverse persone e più di 300 sono rimaste ferite. “Dai Billie, ti vogliamo bene, ma per favore scusati con Travis e con le famiglie delle persone che hanno perso la vita, nessuno voleva che ciò accadesse. Travis non aveva idea di cosa stesse succedendo", ha scritto West sui social. Il problema? La popstar non ha mai menzionato il rapper e neppure la tragedia.

