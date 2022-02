L’ambasciatrice svizzera ha scritto a Tananai per l’Eurovision

Dopo non averlo mai nascosto nelle interviste e averlo scritto sui social, Tananai ha parlato del suo desiderio di partecipare alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest in diretta tv nel corso della più recente puntata di "Propaganda Live”. Il sogno del cantante ha quindi raggiunto l’attenzione dell’ambasciatrice svizzera Monika Schmutz Kirgöz, la quale ha invitato l'interprete milanese con un post su Twitter a un’audizione in Ambasciata.

"Io spero ancora in 24 rinunce per andare all'Eurovision con l’Italia”, aveva scritto su Twitter Tananai lo scorso 7 febbraio, un paio di giorni dopo la serata conclusiva del Festival di Sanremo 2022, dove si è piazzato all’ultimo posto della classifica finale con la sua “Sesso occasionale”. Ironizzando sulla sua mancata vittoria alla kermesse, a partire dal video condiviso sui social - e diventato poi virale - in cui lo si vede esultare per il suo ultimo posto al Festival, e sul suo desiderio di partecipare all’Eurovision Song Contest 2022, Tananai è diventato subito uno dei vincitori morali della settantaduesima edizione di Sanremo.