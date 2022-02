Eminem, 50 Cent e Dr. Dre: un Super Bowl 2022 leggendario

La performance messa in piedi da Dr. Dre, produttore considerato un'istituzione della scena rap statunitense, per l'intervallo della finale del campionato della National Football League, come ha raccontato Rockol è stato uno degli eventi mediatici più attesi e seguiti negli Stati Uniti, è stata una gigantesca celebrazione della cultura hip hop attraverso le voci di alcuni dei suoi più grandi protagonisti. Dr. Dre ha radunato intorno a sé artisti con i quali nel corso della sua carriera ha avuto in un modo o nell'altro a che fare, e che in tempi diversi hanno scritto alcune delle pagine più belle del rap a stelle e strisce. Da Snoop Dogg a Eminem, passando per Mary J. Blige e Kendrick Lamar.

Lo show si è aperto con l'immagine di Dr. Dre seduto dietro un gigantesco banco mixer sul tetto di una serie di case ricostruite al centro del SoFi Stadium di Inglewood, in California, che ha ospitato il match tra i campioni della American Football Conference, i Cincinnati Bengals, e quelli della National Football Conference, i Los Angeles Rams (che si sono infine aggiudicati il trofeo per questo 2022).

A rompere il ghiaccio, tra i rapper, è stato Snoop Dogg, che si è esibito sulle note della hit "The next episode" e ha poi affiancato lo stesso Dr. Dre su "California love". Mary J. Blige, accompagnata da alcune ballerine, ha cantato "Family affair", il successo tratto dall'album "No more drama", che nel 2001 permise alla cantante newyorkese di sfiorare quota 4 milioni di copie vendute a livello mondiale - dietro c'era lo zampino dello stesso Dr. Dre. Da quel disco Mary J. Blige ha fatto ascoltare anche la title track, in un'emozionante performance che le ha permesso di sfoggiare quelle doti vocali che le sono valse il titolo di "regina dell'hip hop-soul". Qui sotto potete vedere l'esibizione completa con tutti gli ospiti: