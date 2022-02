Rihanna: primo red carpet con il pancione

Da quando ha ufficializzato la gravidanza, poche settimane fa, Rihanna non ha più smesso di sfoggiare con orgoglio il suo bellissimo pancione. E con un look audace e super sexy la popstar ha sfilato anche sul suo primo red carpet da incinta. Accanto al compagno e papà del bebè in arrivo, il rapper A$AP Rocky, Riri, che compirà 34 anni il 20 febbraio, ha partecipato all'inaugurazione di un nuovo store Savage X Fenty, la sua linea di intimo, a Los Angeles. In top verde con la schiena scoperta e fuseuax con paillettes argento e viola la cantante ha messo in mostra le sue curve arrotondate abbracciata al suo innamoratissimo Rocky. Nei giorni subito dopo aver annunciato la sua dolce attesa Rihanna non ha perso occasione per scoprire il pancione e sfoggiarlo optando per look premaman eccentrici.

