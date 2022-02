Blanco: è caccia al biglietto per il suo tour

Una corsa al biglietto come quella alla quale stiamo assistendo da giorni per i concerti del tour di Blanco, raccontata sui social dai ragazzi che documentano con screenshot e altro le difficoltà incontrate per assicurarsi un tagliando a causa dell’elevatissima richiesta, non la si vedeva da prima del Covid. Rockol ha dedicato un approfondimento a questo fenomeno. Una settimana fa, a distanza di tre giorni dalla vittoria di Blanco al Festival di Sanremo 2022 in coppia con Mahmood con il (già) tormentone “Brividi”, Vivo Concerti, il promoter del cantautore bresciano, 19 anni appena compiuti, evidenziava il suo successo parlando di oltre 170 mila biglietti venduti per le date estive del “Blu Celeste tour” (quelle nei club in programma tra aprile e maggio erano sold out già prima della kermesse). Un dato impressionante. Polverizzato subito dal successo delle vendite per le nuove date, annunciate ieri, che hanno mandato in tilt i sistemi di acquisto portando a quota 300 mila il numero di tagliandi venduti per la tournée. Praticamente più di cinque San Siro.

Su TicketOne accanto a ognuna delle 27 date del tour, sia quelle primaverili nei club che quelle estive all’aperto, compare la scritta “Non disponibile” o “Sold out”. A Lucca, invece, Blanco fa come i Rolling Stones. A seguito dell’enorme richiesta dei fan che ieri hanno portato il concerto del 21 luglio ad essere sold out in pochi minuti, gli organizzatori del Lucca Summer Festival hanno comunicato che il concerto della voce di “Brividi” si trasferisce da Piazza Napoleone (capienza “normale” in epoca pre-Covid attorno ai 10 mila spettatori) alle Mura di Lucca (lo stesso spazio dove nel 2017 Mick Jagger e soci si esibirono di fronte a 56 mila persone).