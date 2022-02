Nuova Zelanda: la musica di James Blunt usata per disperdere i manifestanti

Come in buona parte del mondo anche in Nuova Zelanda molte persone protestano contro le misure anticovid messe in atto dai vari governi per contenere il diffondersi della pandemia. In Nuova Zelanda, per l'appunto, nel tentativo di disperdere i manifestanti la polizia, nella capitale Wellington, ci ha provato anche con la musica, oltre che con i più usuali idranti. Così, nel tentativo, di scoraggiare quanti avanzavano in piazza le loro istanze hanno fatto ascoltare loro una compilation che, tra gli altri brani, prevedeva "You're Beautiful" di James Blunt e i successi di Barry Manilow "Mandy" e "Could It Be Magic". La musica veniva riprodotta in loop per 15 minuti. Su Twitter James Blunt, riportando questa notizia, rivolto alla polizia neozelandese, ha scritto: "Fatemi un fischio se non funziona".

Give me a shout if this doesn’t work. @NZPolice https://t.co/AM2dZ6asMS — James Blunt (@JamesBlunt) February 12, 2022