Maluma ha raccontato come vorrebbe il suo matrimonio

"Marry Me - Sposami" è il film che segna il debutto di Maluma come attore insieme a Jennifer Lopez e Owen Wilson. Dal cinema alla realtà: la star 28enne ha raccontato come immagina il suo di matrimonio. Gliel'ha chiesto Ellen DeGeneres durante un'intervista e Maluma ha rivelato che non è sicuro di vedersi fare questo passo in futuro. "Non so se mi voglio sposare, a essere onesti" ha detto, prima di scherzare: "Mia mamma certo che vuole che mi sposi".

Anche se non è certo di voler diventare marito, Maluma ha assicurato che prima o poi: "Voglio mettere su famiglia. Ma non voglio una cosa in grande stile di fronte a tutti. Vorrei magari andare su un'isola e fare un piccolo rito con i miei amici e la mia famiglia. I soldi che avrei speso per un matrimonio, li vorrei spendere così, stando lì con i miei cari per almeno un mese".