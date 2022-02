Eminem: un nuovo record dopo il SuperBowl 2022

Giorni fa sul palco del SoFi Stadium di Los Angeles, chiudeva uno degli spettacoli dell'intervallo del SuperBowl più significativi degli ultimi anni, consacrando la sua carriera, esibendosi sulle note di "Lose Yourself". Il brano, certificato disco di diamante con oltre 10 milioni di copie vendute, oltre a vincere il premio Oscar nel 2003 come miglior canzone originale, è stato apripista nella sua carriera, come la sua interpretazione in "8 Mile". Nel frattempo, il rapper di Detroit ha raggiunto l'ennesimo traguardo certificato da Spotify: Eminem è diventato il primo artista nella storia a superare il miliardo e mezzo di ascolti in streaming in 10 album. Praticamente tutta la discografia è tra le più ascoltate sulla piattaforma, una vittoria che sorprende ancora di più se pensiamo che la maggior parte dei suoi dischi sono stati pubblicati precedentemente alla nascita dello streaming digitale.

.@Eminem becomes the first artist in history to have ten albums reach 1.5 billion streams each on Spotify. — chart data (@chartdata) February 14, 2022