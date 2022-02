Elisa ha pubblicato un doppio album che profuma di libertà

Elisa ha sconfitto la sua paura più grande, quella di rimanere confinata in uno status. La cantautrice ha lavorato sul doppio album “Ritorno al Futuro/Back to the Future”, in uscita oggi, concependo la musica in modo radicalmente diverso rispetto al passato, aprendosi a collaborazioni inaspettate, alla scrittura su beat, alla realizzazione di brani in condivisione. E lo ha fatto, anche negli episodi più curiosi, con credibilità e a briglie sciolte. Serve coraggio: pochissimi artisti, a 44 anni, se lo possono permettere. Quasi trenta pezzi per un viaggio magico.

Nel nuovo progetto, oltre a confermare le sue radici e le sue visioni, punta sulla collettività e sull’eterogeneità: nel doppio album, uno in italiano e l’altro in inglese, si passa da Jovanotti a Mace, da Calcutta a Elodie, e ancora Giorgia, Rkomi, Franco126, DRD, Venerus, Michelangelo, Takagi&Ketra, Don Joe, Roshelle, Andrea Rigonat, Andy, Stevie Aiello, Sixpm, Marz & Zef. Un firmamento di nomi e produzioni che rappresentano una risposta concreta all’isolamento generato dalla pandemia e che di fatto sanciscono un attentato a ogni forma di narcisismo. Non è un caso che il filo conduttore del disco sia l’idea di reagire a questi tempi incerti e spietati. La recensione completa al progetto si può leggere su Rockol.