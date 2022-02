Maluma: rinviato a giugno il concerto evento a Milano

D’Alessandro e Galli ha comunicato il rinvio del concerto di Maluma previsto per il prossimo 5 Marzo al Mediolanum Forum di Milano. Gli ostacoli logistici causati ancora dalla crisi pandemica hanno reso inevitabile la decisione di posticipare lo spettacolo dell’Artista Colombiano al prossimo 29 Giugno al Forum di Milano. I biglietti acquistati per le date in cui era stato precedentemente programmato lo show rimarranno validi per il concerto del 29 Giugno 2022. Maluma è ad oggi uno degli artisti di origini latinoamericane di maggior successo ed uno dei più conosciuti di sempre con un seguito su Instagram che conta milioni di followers. Vincitore di numerosi riconoscimenti tra cui il prestigioso Latin Grammy Award, nel 2020 ha ricevuto una nomination ai Grammy Award nella categoria “Best Contemporary Pop Vocal Album”.