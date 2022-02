Achille Lauro si tuffa nel Metaverso

Dopo il successo di Sanremo 2022, la pubblicazione di "Lauro – Achille Idol Superstar" e la corsa al prossimo Eurovision Song Contest di Torino come rappresentante di San Marino, per Achille Lauro è tempo di altre importanti novità. Il cantante ha annunciato sui social che sarà tra i primi artisti italiani a organizzare un evento totalmente digitale in quel Metaverso che prenderà sempre più piede nelle nostre vite. In breve, i fan di Achille Lauro potranno vederlo ed ascoltarlo in ben tre differenti esibizioni fashion-music “featuring Gucci” che il cantante ha organizzato a rotazione sulla piattaforma Roblox fino 27 febbraio.

Tre concerti digital per ingannare l’attesa verso quel 27 maggio 2022 che segnerà la partenza del suo nuovo tour. Achille Lauro è tra i primi artisti italiani (dopo la rapper BigMama) a scegliere di trasportare i fan della Penisola in quel Metaverso che è un mondo dalle infinite possibilità, in questo caso di arte e di intrattenimento. Esibizioni che il cantante stesso ha definito come "fashion-music" proprio laddove, supportato dal suo partner stilistico Gucci, Lauro presenterà sulla piattaforma Roblox, quella che lui stesso e i suoi organizzatori hanno definito come un’esperienza totalmente coinvolgente ed immersiva.