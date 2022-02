Dua Lipa: divorzio dai manager che la scoprirono

Dua Lipa ha scelto di divorziare da TaP Music, la società di management di Ben Mawson e Ed Millett, i manager e talent scout che scoprirono la cantautrice di origini kosovare nel 2013, quando lei aveva solamente 17 anni, e la lanciarono, facendola diventare una delle regine del nuovo pop internazionale.

Una mossa spiazzante, se non altro perché arriva a dieci giorni dal debutto del "Future Nostalgia tour", la serie di concerti - sospesa a causa della pandemia - che la popstar avrebbe dovuto originariamente tenere nel 2020 per presentare dal vivo nelle arene di tutto il mondo l'omonimo album. La tournée che ha segnato il ritorno sui palchi di Dua Lipa è partita appena lo scorso 9 febbraio da Miami. Solo pochi giorni fa Dua Lipa aveva fatto sapere di essere al lavoro sul nuovo album: "Forse non è quello che i miei fan vogliono", aveva anticipato la popstar. Per poi aggiungere: "Ha una visione. Ha un nome, credo, per ora. È stato divertente sperimentare. Farò sempre musica pop, ma ha il suo suono unico, che è eccitante e qualcosa che sembra uno sviluppo di ‘Future nostalgia’".