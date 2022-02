Adele e Rich Paul sono più innamorati che mai

Adele e il fidanzato Rich Paul sembrano più innamorati che mai, mentre si godono la partita dell'NBA All-Star Game seduti a bordo campo. Altro che crisi, come in molti temevano. La cantante, 33 anni, super elegante con un cappotto a stampa leopardata e stivali al ginocchio, e l'agente sportivo, 40 anni, in giacca e jeans si sono lasciati fotografare mentre si abbracciavano teneramente. La coppia, che ha iniziato a frequentarsi l'anno scorso, ha reso pubblica la loro storia d'amore proprio alle finali NBA a Phoenix, in Arizona, lo scorso luglio. Ai Brit Awards poi, poche settimane fa, la popstar ha sfoggiato un bellissimo anello con diamante, che ha alimentato le voci di un fidanzamento ufficiale. Pochi giorni fa, durante un talk show, Adele ha anche rivelato di volere un altro bambino entro la fine del 2023, dopo aver recuperato gli show cancellati di Las Vegas. "Voglio avere un bambino l'anno prossimo. Immagina se dovessi cancellare i miei spettacoli perché aspetto un bambino".