Britney Spears: 15 milioni di dollari per raccontare la sua storia

Racconterà la sua storia e lo farà senza filtri. Dalla tutela (poi revocata) del padre durata 13 anni ai dissidi con la sorella. Secondo quanto scrive il "New York Post", infatti, la popstar avrebbe firmato un contratto da 15 milioni di dollari per un libro rivelazione sulla sua vita. D'altronde la stessa Britney in un recente post su Instagram aveva confessato di sentirsi pronta per scrivere un libro, non a caso aveva pubblicato la foto di una vecchia macchina da scrivere accompagnata dalla didascalia: "Parto dell'inizio?". Per la popstar questo è il periodo della rinascita, tanto che ha lasciato intendere che sta lavorando ad un nuovo progetto musicale, quello che i fan di tutto il mondo aspettano da anni.

L’accordo editoriale per realizzare il progetto prevede un compenso di 15 milioni di dollari con Simon & Schuster, almeno secondo le indiscrezioni. Per fare un paragone con altri contratti a svariati zeri, basti pensare che "Hard Choices" è valso a Hillary Clinton 14 milioni mentre "My life" del marito Bill circa 15. Bruce Springsteen si è guadagnato 10 milioni con "Born to run" mentre "The Casual Vacancy" di J.K. Rowling, mamma di Harry Potter, si vocifera tra i due e gli otto milioni.