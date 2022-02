Mahmood e Blanco nudi in copertina

Hanno trionfato al Festival di Sanremo e con la loro "Brividi" stanno dominando classifiche e airplay. In attesa dell'Eurovision Song contest. Mahmood e Blanco sono ora i protagonisti della copertina di "Vanity Fair" in cui sono ritratti, nudi con due colombe sulle spalle, da Luigi&Iango, due tra i fotografi più noti a livello internazionale, amati da tante star, a partire da Madonna.

"Scrivere musica mi ha cambiato la vita - dice Blanco nell'intervista - credo che ognuno abbia qualcosa su cui scommettere: bisogna tirare fuori i coglioni e provarci, qualsiasi cosa sia". Il testimone passa quindi a Mahmood: "E' passata sia la canzone, sia il contenuto - commenta a proposito di "Brividi" e di Sanremo - mi sembra che anche le persone che hanno apprezzato il pezzo vivano come me i sentimenti, in completa libertà. Al Festival quest'anno è arrivata una canzone cantata da due cantanti con due storie d’amore diverse, due vissuti completamente diversi. Quando una cosa è naturale, spontanea e scontata, alla gente non gliene frega niente: bisogna normalizzare i sentimenti, non ghettizzarli".