I Daft Punk stanno per tornare

A un anno dalla notizia del loro scioglimento, con la pubblicazione del video di "Epilogue", i Daft Punk tornano a far sentire la loro presenza via social media, con diversi post su Instagram e su Twitch, attraverso un nuovo account. I contenuti pubblicati, primo fra tutti un logo, diverso da quello precedente, hanno fatto sperare i fan di tutto il mondo nella ripresa dell'attività musicale: per ora, gli appassionati dell'iconico duo con i caschi spaziali hanno ricevuto in regalo dai loro beniamini una special edition dell'album di esordio da ascoltare e il video di un concerto del 1997.

