Mr Rain ha annunciato un nuovo album

Mr Rain ha annunciato l'uscita del suo nuovo album in studio. Il progetto si intitola "Fragile", vedrà la luce il 18 marzo e sarà formato da 10 canzoni. "Ho avuto un’improvvisa voglia di raccontarmi. 'Fragile' è il mio terzo album ufficiale, nato in poco tempo dalla fame di musica, scritto e prodotto da me. C’era un lato di me che ho sempre tenuto al riparo, e in queste canzoni gli ho dato voce. Come se fossero dieci episodi di un’unica storia. Come se dipingessi diverse sfaccettature delle mie fragilità".

Il primo singolo estratto dall'album è "Crisalidi", disponibile da venerdì 4 marzo. Si tratta del primo brano che Mr Rain ha scritto ed è un ponte tra il precedente disco di inediti "Petrichor" e "Fragili". "Saremo liberi come una nuvola che ha imparato a convivere con le vertigini", canta l'artista nella canzone. Torna così l’idea di sentirsi intrappolati in una gabbia, come accadeva in "Fiori di Chernobyl".