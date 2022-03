Arisa in posa super sexy: "Siate resilienti sempre"

La svolta sexy di Arisa è cominciata mesi fa quando ha presentato il nuovo album "EroRomantica" giocando sul titolo. Erotica e romantica, appunto, la cantante ha abituato i suoi follower a foto hot sui social. Non solo. Recentemente ha fatto vedere anche la sua collezione di sex toys e ora provoca maliziosamente sul Magazine "Flewid".

Arisa non si nasconde più, è finalmente consapevole della sua bellezza. E lo fa passando attraverso il gioco della sensualità e del glamour con scatti ad alto tasso erotico. Il tema del servizio è la resilienza. "Quando le cose sono oscure e complicate - dice l'artista - dobbiamo attingere alla nostra forza interiore: quindi, potremmo pensare alla resilienza come alla capacità di un individuo di emergere da eventi traumatici più forte di prima. Essere in grado di superare quell'evento aumenta la fiducia in se stessi".