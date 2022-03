Kanye West e Jay-Z sono i rapper più pagati

Solo nel 2021 Jay-Z ha guadagnato 470 milioni di dollari (circa 423 milioni di euro). Non tutti tramite la musica, ma anche grazie alla vendita di quote del servizio di streaming Tidal e dello champagne Armand de Brignac. Jay-Z guida la classifica dei 10 rapper più pagati nel 2021 che riportiamo sotto. Sono stime di Zack O’Malley Greenburg. L’ex editor di Forbes ha stimato i guadagni dei king del cash prendendo in considerazione il reddito al lordo delle tasse per l’anno solare 2021 e deducendo compensi per i collaboratori e spese varie, operazione compiuta tramite la consultazione di vari database e interviste. È miliardario anche Kanye West che nel 2021 ha portato a casa 250 milioni di dollari.

Ecco la classifica dei rapper più pagati:

1. Jay-Z (470 milioni)

2. Kanye West (250 milioni)

3. Diddy (75 milioni)

4. Drake (50 milioni)

5. Wiz Khalifa (45 milioni)

6. Travis Scott (38 milioni)

7. DJ Khaled (35 milioni)

8. Eminem (28 milioni)

9. J. Cole (27 milioni)

10. Birdman, Doja Cat, Tech N9ne (25 milioni)