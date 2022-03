Cervino Ski Paradise e MTV celebrano la fine della stagione invernale con un grande concerto gratuito lungo le piste.

Festeggiare l’ottimo andamento della stagione invernale e la ripresa dopo i due anni di pandemia e lockdown con un momento di festa dedicato agli amanti della montagna, della neve e del divertimento. Organizzando un grande concerto di musica elettronica lungo le piste, all’ombra del Cervino, nello scenario d’eccezione di Plan Maison, a 2'555 metri di quota. Questa è l’idea che ha spinto CERVINO S.P.A., società che gestisce gli impianti di risalita di Breuil-Cervinia, Valtournenche, Torgnon e Chamois, e MTV, il brand di intrattenimento di Paramount in onda in Italia in esclusiva su Sky (canale 131 e in streaming su NOW), a unirsi per creare l’evento musicale “MTV Snowball Cervinia” che si terrà sabato 30 aprile dalle 13.00.

Stagione lunghissima quella del Cervino Ski Paradise, dove lo sci supera i confini spingendosi fino a Zermatt, in territorio svizzero, a creare uno dei più grandi comprensori internazionali, con 360 km di piste.

Grazie all’innevamento garantito dai ghiacciai e dalle quote elevate, con impianti che si spingono fino a 3'880 metri, qui si è potuto sciare già dal 16 ottobre 2021 e sarà possibile farlo fino a primavera inoltrata, e precisamente il 1° maggio 2022. Il mese successivo, il 25 giugno, gli impianti entreranno in funzione per l’estate, con la possibilità di praticare attività outdoor, tra cui trekking, MTB, alpinismo e lo sci sul ghiacciaio di Plateau Rosa, dove si allenano anche numerose squadre nazionali.

Il concerto sarà l’occasione per celebrare il grande successo della stagione invernale del Cervino Ski Paradise, che ha fatto registrare presenze paragonabili a quelle delle migliori annate pre-pandemiche, e i prossimi grandi eventi e progetti che coinvolgeranno la CERVINO S.P.A. e i cui benefici ricadranno su tutta la destinazione.

A coronare questo successo arriva “MTV Snowball Cervinia”, evento di respiro internazionale che porterà musica elettronica e divertimento ad alta quota.

In una location unica circondata da monti innevati e cielo cristallino, vi aspettano quattro ore di musica no stop in consolle e sotto palco, per ballare e divertirsi al ritmo incessante di uno straordinario super dj e un duo d’eccezione.

Il cast di questa prima edizione sarà svelato a fine marzo, ma vi anticipiamo che farà da apripista un’artista emergente del panorama italiano selezionata tramite MTV New Generation, iniziativa che offre visibilità a giovani talenti della musica attraverso le piattaforme e gli eventi firmati MTV.

L’evento è realizzato in collaborazione con Radio 105, radio ufficiale di Cervino Ski Paradise: gli speaker Fabiola e Dario Spada, conduttori del programma “105 Music & Cars”, presenteranno il concerto, mentre il team di animazione dell’emittente riscalderà l’atmosfera dal grande palco durante il pre-show.

All’insegna del motto “lascia la montagna meglio di come l’hai trovata”, “MTV Snowball Cervinia” sarà all’insegna della sostenibilità: un evento “plastic free”, in cui anche grazie ai presentatori, agli artisti e a squadre di volontari, il pubblico verrà sensibilizzato alle tematiche ambientali e al riciclo.