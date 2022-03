Dua Lipa e Megan Thee Stallion: una canzone insieme

Due tra le artiste di maggior successo degli ultimi tempi stanno per pubblicare una nuova canzone insieme: Megan Thee Stallion ha annunciato l'arrivo di un suo nuovo pezzo che vedrà la partecipazione di Dua Lipa. La rapper 27enne, che in passato ha collaborato anche con Beyoncé, Normani, Nicki Minaj e Maluma, sui suoi canali social ha annunciato che venerdì 11 marzo uscirà il suo nuovo singolo insieme a Dua Lipa, che nel suo “curriculum” vanta a sua volta collaborazioni con artisti come Miley Cyrus, Elton John, Calvin Harris, Sean Paul, Blackpink, Angèle e Andrea Bocelli. Insieme all'annuncio del pezzo la rapper ha anche condiviso delle foto di torte colorate con sopra i volti di Meg e Dua.

