Lost Frequences: unica data italiana

Il producer belga con 10 singoli multiplatino, oltre 24 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e 4 miliardi di stream totali - annuncia l’unica data italiana del nuovo tour.



Lo spettacolo, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, farà tappa al Fabrique di Milano giovedì 24 novembre 2022 e Radio 105 è radio partner del concerto!



Lost Frequencies è indubbiamente uno dei talenti più interessanti della nuova generazione: dopo il grande successo della Hit mondiale Are You With Me (2014), che ha conquistando la #1 posizione in 18 paesi, diventando il primo singolo di un artista belga a raggiungere la #1 posizione nel Regno Unito, il dj/producer ha raggiunto ulteriori traguardi.

Con il nuovo singolo Where Are You Now ha conquistato la #1 posizione nella classifica ufficiale Big Top 40, la Top 3 delle classifiche ufficiali nel Regno Unito, e ha raggiunto la #1 posizione nelle classifiche di Shazam in 10 paesi e la Top 20 della classifica globale di Spotify. Con più di MEZZO MILIARDO di stream totali, “Where Are You Now” è certificato ORO in Italia e disco di platino in 8 paesi.



I biglietti saranno disponibili da venerdì 11 Marzo 2022 alle ore 11.00.

Info: www.vivoconcerti.com