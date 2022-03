Elisa canta contro la guerra “Zombie” dei Cranberries

Come gesto simbolico contro la guerra, Elisa ha condiviso sul proprio profilo Instagram un video live in cui canta e suona alla chitarra “Zombie” dei Cranberries, dopo che nelle scorse ore sono diventate virali le immagini di alcuni manifestanti russi, arrestati dalla polizia perché schierati contro il conflitto in Ucraina e per questo rinchiusi in una camionetta, intenti a intonare proprio il celebre brano della band della scomparsa Dolores O’Riordan. La canzone, accostata spesso ad altre celebri canzoni contro la guerra e come una denuncia della situazione di violenza in cui ancora versava l'Irlanda del Nord all’inizio degli anni Novanta, è stata originariamente pubblicata dalla formazione irlandese il 12 settembre 1994 come primo estratto dal suo secondo album in studio, “No need to argue”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa (@elisatoffoli)