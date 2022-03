Dani Faiv e Nayt insieme in un singolo

Dopo "Anno zero" e "Luna nera" per Dani Faiv è tempo di un nuovo singolo. Martedì 15 marzo il rapper ligure pubblicherà l'inedito "Facce Vere", realizzato insieme a Nayt e prodotto da Strage. A proposito del pezzo, Dani Faiv ha raccontato: "'Facce Vere' è un brano caratterizzato da un mood piuttosto scuro e un groove trap trionfale ed imponente creato da Strage su cui io e Nayt ci diamo il cambio con incastri, punchlines e cambi flow. Volevo parlare di verità in un mondo pieno di persone con il lifting e le doppie facce. Ci è rimasto solo lo sguardo per capire veramente chi abbiamo davanti. Il titolo è un gioco di parole che riprende il singolo 'Facce Finte' con Gianni Bismark, contenuto in 'Scusate se esistiamo', dove la stessa tematica veniva trattata presentando l'altra faccia della medaglia."

