Rkomi agli IDays

Il cast degli I-Days 2022 si arricchisce di un nuovo grande nome: RKOMI sarà sul palco dell’ Ippodromo Milano Trenno il prossimo 11 giugno prima degli Imagine Dragons.

Un nome prestigioso che si aggiunge al festival, in una vera e propria giornata evento in cui ripercorrere tutti i successi dell’artista di Milano.

Dopo l’annuncio dell'Insuperabile Summer Tour 2022 che vede la partecipazione di Rkomi nei principali festival Italiani, svelata oggi la location dell’imperdibile appuntamento milanese dove si esibirà prima di una delle più importanti rock band mondiali.

L’inarrestabile corsa di RKOMI prosegue per tutta l'estate 2022! Dopo l'esperienza sanremese e i nuovi riconoscimenti che continuano ad aggiungersi – Insuperabile è certificata oro, La coda del diavolo (feat. Elodie) è certificata platino; l'album Taxi Driver, il più venduto e ascoltato del 2021, è già quattro volte disco di platino – arriva sul palco degli I Days per uno dei concerti più importanti dell’estate 2022!

Quella 2022 si prospetta un'estate caldissima per Rkomi! “Insuperabile Tour”, che segue il sold-out del precedente tour nei club, è il modo migliore per celebrare e festeggiare un anno di risultati straordinari, che porterà l’artista ad attraversare l’Italia per tutta l’estate, con tappe nei principali festival e nelle più importanti arene della penisola da giugno ad agosto.

Gli Imagine Dragons saranno in Italia per un’unica data sabato 11 giugno 2022 a Milano, per una tappa del Mercury World Tour 2022 come headliner degli I-Days, all’Ippodromo Milano Trenno.

I biglietti per la giornata di sabato 11 giugno 2022 sono disponibili nei circuiti www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati.

Prodotto da Live Nation, il tour 2022 prende il via il 30 maggio a Praga, nella Repubblica Ceca, portando la band di Las Vegas ad esibirsi negli stadi delle principali Capitali europee e nei festival di maggior prestigio come il Rock Werchter, Pinkpop, Lollapalooza Paris e appunto I-Days.