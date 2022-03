Billboard bandisce "Donda 2" di Kanye West dalle classifiche Usa

Il nuovo album di Kanye West, “Donda 2”, non entrerà in nessuna delle classifiche di Billboard relative ai dischi più venduti negli Usa, perché le vendite del disco non possono essere di fatto conteggiate dalla popolare rivista statunitense, la “Bibbia” dell’industria musicale. Il motivo? È molto semplice: l’album è uscito, ma è come se non fosse uscito. “Donda 2” è stato caricato dal rapper di “Stronger” sullo Stem Player, un dispositivo di sua invenzione che costa 200 dollari (le cui vendite si sono impennate dopo che West ha fatto sapere che il disco non sarebbe stato pubblicato sulle piattaforme di streaming, e che quindi per ascoltarlo bisognava procurarsi necessariamente uno Stem Player).

Billboard, spiegando le ragioni per le quali nell’ultima versione della Billboard 200, la classifica degli album più popolari negli States, non c’è traccia di “Donda 2” (uscito lo scorso 23 febbraio e man mano aggiornato, come una sorta di playlist in divenire), ha comunicato che la decisione di Kanye West di caricare il disco solamente sullo Stem Player rappresenta di fatto una violazione della politica dei bundle di merchandise di Billboard: in sostanza, è come se l’album venisse venduto tramite merchandise. Come l’ha presa Kanye West? Benissimo, sembrerebbe. Il rapper – oltre 120 milioni di copie vendute a livello mondiale tra album e singoli – ha pubblicato sul suo account Instagram ufficiale un post nel quale esulta dopo aver appreso la notizia dell’inammissibilità di “Donda 2” nelle classifiche di Billboard.