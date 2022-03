Liberato è tornato

Liberato è un cantautore dall'identità anonima, diventato un personaggio culto nel mondo della musica. Sebbene la lingua di composizione dei suoi testi sia principalmente il napoletano, è solito amalgamare anche parole o intere frasi in lingua italiana, inglese, francese e spagnola. Chi ha assistito ai suoi concerti ha visto una sagoma dietro la consolle da dj dove si poteva solo immaginare la sua fisionomia. In passato si era vociferato che dietro di lui ci fosse Calcutta.

Quello che lo identifica è il suo bomber blu sopra a una felpa nera con il cappuccio tirato su a coprirne il capo e un fazzoletto che ne copre invece il volto. Non c'è nient'altro in giro su di lui e i suoi profili social sono mal curati o addirittura autentici gusci vuoti nel web come il suo Instagram. L'artista ha annunciato un super concerto che si terrà a Milano Rocks 2022 il prossimo 9 settembre. Sarà l'occasione non solo di rivedere il misterioso artista dal vivo, ma anche di recuperare le due date inizialmente previste il 25 e 26 aprile al Mediolanum Forum di Milano. Quello che sappiamo ormai bene è che è di Napoli, e che della città partenopea in questo momento è il cantore più conosciuto. Riprende la tradizione neomelodica ma con un'idea che unisce elettronica e r&b, dando così alla canzone popolare napoletana una nuova vita.