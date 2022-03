Paky, da Rozzano con rabbia e dolore

"Salvatore" è l’album di debutto di Paky. Dal lituano “pakartas” (letteralmente “impiccato”) il nome d’arte da cui deriva l’abbreviazione Paky riflette la condizione del rapper di Rozzano, sospesa tra luce e buio, vita e morte, ricerca di ossigeno e disillusione. Come il suo pseudonimo, il primo album ufficiale, è il racconto della sua vita e della sua anima condensato in diciassette tracce, in cui oscillano “storie tristi e storie vere” suddivise in due metà: una parte più leggera, composta da banger - tra cui la hit Blauer che ha anticipato l’uscita del disco - che rappresenta il nucleo più goliardico e crudo della produzione di Paky, un’altra in cui ad emergere senza mezze misure sono le ferite e le cicatrici più profonde del giovane artista.



A fare da spartiacque tra le due diverse sezioni la title track "Salvatore", in cui è Paky stesso a rivelare, con la disarmante trasparenza e onestà che lo contraddistinguono sin dai primi lavori, il messaggio celato dietro alla struttura del disco: raccontare, attraverso il linguaggio della “verità sporca di male”, il percorso di vita che lo ha portato qui, oggi, una catena di eventi drammatici e perdite personali che lo hanno condotto alla scrittura e al suo primo disco, diviso tra le due estremità, “una in cui sono vivo, un’altra in cui non lo sono”. Graffiante, scura, emotiva, la voce di Paky è l’icona contemporanea di un nuovo mondo.

Compagni di questo viaggio alcuni tra i pesi massimi del panorama urban pop italiano: Marracash (in "No Wallet") e Shiva ("Star") affiancano il rapper in due brani banger, Guè collabora nella traccia più conscious "Vivi o Muori", Luchè e Mahmood danno il proprio contributo in "Giorno del Giudizio", arricchendo e valorizzando il racconto della sua storia personale, e ancora un pezzo di Napoli con Geolier nella traccia "Comandamenti". Le produzioni sono curate da Drillionaire, Sick Luke, Night Skinny, Andry The Hitmaker, 2nd Roof e Kermit.