Eurovision, Mahmood e Blanco costretti a tagliare "Brividi"

In veste di vincitori della 72esima edizione del Festival di Sanremo, Mahmood e Blanco si sono aggiudicati di diritto un posto al prossimo Eurovision 2022 che si terrà al Pala Alpitour di Torino dal 10 al 14 maggio. Saranno loro a rappresentare l’Italia con la hit "Brividi" che però subirà alcune modifiche per adattarsi al regolamento del contest canoro internazionale. In particolare, la canzone di Sanremo 2022 che ha una durata di 3.19 minuti, verrà accorciata di 30 secondi.

A dare la notizia ai fan italiani ed europei della coppia, e a tutti coloro che li hanno sostenuti a Sanremo e lo faranno anche al prossimo Eurovision, ci ha pensato lo stesso Mahmood che, nel corso di una diretta in compagnia di una delle più celebri radio italiane, ha ammesso che "Brividi" subirà alcune piccole modifiche prima di approdare alla competizione canora europea e cercare nuovamente di raggiungere il gradino più alto del podio.