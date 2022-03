Gigi D’Agostino: "Le mie condizioni non sono migliorate"

“Da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male”: così aveva scritto lo scorso mese di dicembre, nel giorno del suo 54esimo compleanno, in un post condiviso sui social Gigi D’Agostino rivelando le proprie gravi condizioni di salute. L’artista, che nel frattempo non ha mai specificato la causa esatta del suo male nemmeno quando ha fornito aggiornamenti sul suo stato a inizio gennaio, è tornato in questi giorni a parlare della sua malattia e a fare il punto sulle sue condizioni dopo aver destato molta commozione nei fan e nel suo grande pubblico.

Come segnalato da alcune testate locali come "Quotidiano Piemontese" e ripreso dal “Corriere della Sera”, il disc jockey torinese da un miliardo di stream su Spotify, tra i più amati di Italia, ha fornito aggiornamenti circa la sua situazione attraverso un messaggio pubblicato su un forum dedicati ai suoi ammiratori (Casa Dag). “Le mie condizioni purtroppo non sono migliorate”, ha scritto Gigi D’Agostino:

“Però sono contento perché non ci sono stati peggioramenti...Voglio pensare che sia un buon segno...Certo la sofferenza consuma...Ed è terribile quasi adeguarsi alle urla e ai pianti di dolore...Ma il mio pensiero, anche nei momenti più bui, è rivolto al giorno che inizierò a sentire le prime tracce di sollievo...Voglio credere che andrà così...Grazie per tutto l’affetto e la forza...Non potete immaginare nemmeno quanto mi aiutate...L’amore fa tantissimo…”.