Margherita Vicario: pronta a volare con "Astronauti"

Margherita Vicario, venerdì 18 marzo, pubblicherà una nuova canzone intitolata "Astronauti". Il brano - prodotto da Dade - è un invito a guardare le cose da una prospettiva diversa, per poter scoprire ogni volta un dettaglio nuovo che in un primo momento può esserci sfuggito. Proprio come fanno gli astronauti. L’intro è tutta del pianoforte e della voce della cantautrice che ci accarezza, ma a poco a poco il sound – con fiati e bassi ritmati – prende corpo e fa da trampolino a una vocalità potente e cristallina, accompagnandoci dritti verso il ritornello catchy.

Riguardo il significato del singolo, la cantautrice spiega: "È una canzone dedicata alle persone che mi ascoltano, che ho incontrato durante i concerti, che ho visto da sopra il palco. Quella del palco è una prospettiva unica: la musica crea un legame fortissimo tra sconosciuti e la dimensione live è quella che mi spinge a scrivere da sempre." A proposito di concerti, Margherita Vicario tornerà in tour ad aprile, con un serie di date nei principali club italiani.