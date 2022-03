Boro Boro è tornato con "Nena2"

"Nena2" è il nuovo singolo di Boro Boro, in uscita giovedì 17 marzo. Il brano, prodotto da Jvli e Chiediagiorgino, segna il ritorno dell’artista multiplatino. Autore di successi come "Lento" e "Nena", hit che hanno totalizzato decine di milioni di stream e views sulle piattaforme, il giovane rapper e cantante torinese ha impresso negli ultimi anni il proprio marchio nella scena urban nazionale affermandosi tra i più interessanti interpreti delle sonorità del reggaeton e della latin trap in Italia. Un universo che Boro Boro rivisita in una chiave inedita e contemporanea.

Dopo il grande successo di "Nena", pubblicato due anni fa, "Nena2" è il naturale proseguimento di questo percorso che se da un lato mantiene e consolida i segni caratteristici dello stile dell’artista, dai riferimenti che guidano la musica latina d’oltreoceano alle tematiche tipiche del genere, dall’altro segna la fine di un periodo che ha fortemente influito su Boro Boro sia artisticamente che umanamente. Il brano segna una ripartenza più matura e consapevole, un inizio che rappresenta un’evoluzione e una crescita pronta a sfociare in un nuovo progetto. "Attraverso la canzone esorcizzo ciò che è andato male, lasciandomelo alle spalle, ed è proprio questo a darmi lo spazio necessario per inaugurare una nuova stagione", ha raccontato il rapper.