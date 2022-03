Grammy Awards 2022: Billie Eilish, Olivia Rodrigo e dei BTS sul palco

Sarà una serata davvero magica. Sono stati annunciati i primi performer dei Grammy Awards 2022 e nella line-up sono presenti anche alcuni big mondiali. Durante l'evento di consegna dei prestigiosi premi musicali, assisteremo alle esibizioni tra gli altri di Billie Eilish, Olivia Rodrigo e dei BTS. Oltre a loro sono stati annunciati anche Lil Nas X insieme a Jack Harlow, la cantautrice folk Brandi Carlile e il duo country Brothers Osborne. La 20enne Billie Eilish, che nonostante la giovane età vanta già 7 Grammy vinti in carriera, quest'anno ha ricevuto 7 nomination. Lo stesso numero di candidature ottenute dalla 19enne Olivia Rodrigo, nominata per la prima volta.

I BTS sono stati candidati in una categoria, Best Pop Duo/Group Performance con “Butter”, mentre Lil Nas X ha conquistato 5 nomination. L'artista che ha ricevuto più candidature quest'anno, ben 11, è invece il musicista jazz/R&B Jon Batiste. L'evento in un primo tempo era previsto per il 31 gennaio alla Crypto.com Arena di Los Angeles, ma a causa di problemi di sicurezza relativi alla variante Omicron, la cerimonia è stata riprogrammata al 3 aprile 2022 e si svolgerà all'MGM Grand Garden Arena di Las Vegas. La serata condotta da Trevor Noah negli Stati Uniti sarà trasmessa dal network CBS e dal servizio di streaming Paramount+.