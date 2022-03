Paolo Nutini è tornato

Sparito più o meno dai radar da cinque anni - i suoi ultimi concerti ufficiali risalgono al 2017 - Paolo Nutini era stato pizzicato a febbraio in un pub di Glasgow e i tabloid d'oltremanica avevano riferito di un suo imminente ritorno sulle scene, con un nuovo album nel cassetto. Chissà se il cantautore scozzese di "Candy" lo presenterà in occasione dei concerti che la prossima estate lo vedranno tornare ad esibirsi in Italia, a sette anni dall'ultima volta.

Le date che compongono il calendario del tour di Paolo Nutini - tra i primi appuntamenti live annunciati dopo essere riemerso dal lungo silenzio - sono state annunciate oggi e vedranno il cantautore, che ha origini toscane, esibirsi dal vivo da nord a sud della Penisola, facendo tappa il 15 luglio al Festival del Vittoriale Tener-A-Mente di Gardone Riviera (BS), il 16 luglio al Pistoia Blues Festival di Pistoia, il 19 luglio al Roma Summer Fest della Capitale, il 20 luglio al Sequoie Music Park di Bologna, il 22 luglio al NoSound Fest di Servigliano (FM), il 23 luglio al Locus Festival di Trani (BAT), il 25 luglio al Belvedere di San Leucio di Caserta, il 27 luglio al Teatro Antico di Taormina.