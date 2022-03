Instagram ha limitato l'account di Kanye West

Dopo che Kanye West ha preso di mira l’ex moglie, il fidanzato Pete Davidson, oltre a una sfilza di comici di alto profilo, tutto attraverso ripetuti post su Instagram, la piattaforma del social media ha limitato il suo account. Lo dice un portavoce di Meta, la società madre di Instagram. Un portavoce di Meta, la società madre di Instagram, ha detto a Rolling Stone che l’account @kanyewest è stato limitato per 24 ore per ripetuta violazione delle regole della piattaforma sui temi come odio, bullismo e molestie. West non sarà in grado di postare, commentare o inviare DM su Instagram per 24 ore. L’azienda ha anche rimosso i contenuti che violano le politiche dall’account di West, tra cui un post contenente insulti razzisti rivolti a Noah.

Kanye West had some words for Pete Davidson this morning ‼️ pic.twitter.com/aoQ33y10NX — RapTV (@raptvcom) March 16, 2022