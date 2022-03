Al Bano accoglie in casa alcuni profughi scappati dalla guerra

Al Bano ha deciso di accogliere nella sua casa di Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, tre persone in fuga dalla guerra. Si tratta di "una madre con una bambina - ha raccontato - e un ragazzo di 18 anni: dovrebbero essere tutti dello stesso nucleo familiare". Sul motivo di questa scelta, Carrisi ha spiegato: "Come si fa a girarsi dall'altra parte quando l’umanità ti chiama? Fino adesso sono sempre stato chiamato a cantare, adesso sono chiamato a fare queste opere di umanità, niente di straordinario". Al Bano ha, poi, ribadito il suo pensiero sulle azioni belliche intraprese dal presidente della Russia: "Quel che è certo è che non mi aspettavo per niente un atteggiamento e un'azione del genere di Putin, che sta commettendo uno dei suoi più grandi errori. E' una lotta tra giganti quella a cui stiamo assistendo: sostanzialmente tra Nato e Russia".