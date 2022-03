Daddy Yankee si ritira dalla musica

"Questa carriera, che è stata una maratona, alla fine vede la meta". Con un lungo discorso condiviso attraverso un video sui social il rapper e produttore Daddy Yankee annuncia il suo ritiro dalla musica. E lo fa lanciando un ultimo album, "un disco da collezione", come lo definisce lui, 'Legendaddy', in uscita il 24 marzo, "che contiene tutti gli stili che mi hanno definito" e il rispettivo tour, 'La última vuelta'.

Il 45enne artista portoricano, autoproclamato 're del reggaeton' e capace di vendere oltre 30 milioni di dischi in tutto il mondo, abbandona quindi il campo, non senza la soddisfazione per aver saputo ispirare molti giovani: "Nei barrios, dove siamo cresciuti, la maggior parte di noi voleva diventare spacciatore. Oggi vado nei barrios e nei caserios e la maggior parte vuole diventare un artista, e questo significa molto per me".